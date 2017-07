Siemens kaalub Krimmi skandaali tõttu Venemaalt lahkumist

Saksamaa kontsen Siemens kaalub pärast Krimmi gaasiturbiinide skandaali Venemaalt lahkumist, kirjutab Saksamaa nädalakiri Wirtschaftswoche ettevõtte allikatele tuginedes.

Juuli alguses lahvatas skandaal, et Siemens on vaatamata sanktsioonidele toimetanud Krimmi turbiinid, mis peaksid hakkama tööke sealsetes elektrijaamades. Algselt Siemens eitas süüdistusi ja kinnitas, et kui midagi sellest on toimunud, on see juhtunud nende teadmata. Hiljem tunnistati, et kaks gaasiturbiini on Krimmi viidud ning selles süüdistati kohalikku partnerit, Vene riigifirmat Technopromexport.

Saksa väljaanne kirjutab, et Siemensi kontserni juht Joe Kaeser kaalub mitte ainult turbiinid tarninud Venemaa ühisfirma Siemens Gas Turbines Technologies osalusest loobumist, vaid tõenäoliselt võidakse müüa ka Interavtomatika osalus.

„Töögrupp vaatab praegu kõik asjad üle,“ rääkis allikas.

Ametlikult nimetas Siemens Venemaalt lahkumise jutte spekulatsiooniks.