Signaali uus tegelik kasusaaja on hollandlane

"Ei ole esindaja, ta on ikka reaalne omanik," lausus ettevõtte nõukogu liie Tiit Arro, lisades, et Beute on ettevõtte sajaprotsendiline omanik. Kuigi Arro tunnistas, et ettevõttel oli enne teine omanik, ei soovinud ta tema nime avaldada: "Jääme selle juurde, et praegu on härra Thomas Beute."

Tallinna linna kauane partner, miljonite eurode väärtuses hankeid võitnud Signaal on varjanud oma tõelisi omanikke alates 2008. aastast, kui praegu ettevõtte nõukogus istuv Andres Peets firma maha müüs ja uus omanik offshore-auku kadus.

Näiteks eelmisel aastal võitis Signaal järgmiseks viieks aastaks kogu Tallinnas liiklusmärkide, fooride ja teekattemärgistuste paigaldamise-hooldamise hanke, mille maht on linna transpordiameti hinnangul 5-8,5 miljonit eurot.

