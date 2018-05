Siim Kallas: eestlane on oma, mitte naabri kinnisvara usku

Siim Kallas Foto: Sven Arbet

Suurem osa omavalitsuse elanikke on uute kinnisvaraarenduste vastu. Nii, et kui küsida, kas eestlane on kinnisvarausku, siis võib öelda, et eestlane on oma kinnisvara usku, mitte naabri kinnisvara usku, lausus Viimsi vallavanem Siim Kallas KUMUS Bigbanki kinnisvarakonverentsil.