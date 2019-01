Siim Kallas: Neivelt tasub Rootsi pankade kasumitest rääkides karmavõlga

"Me oleme temaga seda isegi ükskord arutanud ja ta on öelnud, et see on tema karmavõlg. Mina heitsin omal ajal neile kõvasti ette, et nad Hansapanga lasksid Rootsi mitte kõige paremal pangal rahulikult üle võtta. See oli pettumus ja asi, mis minule üldse ei meeldinud," kommenteeris Kallas ERR-ile.

"Ma arvan, et ta siin ise ka kahetseb, et Hansapank omal ajal Rootsi pangale maha müüdi," lisas ta.

Kallas märkis, et on Neiveltiga sel teemal ka korduvalt rääkinud ning see on kindlasti probleem, millega tasub tegeleda. "Neivelti ideedes on kindlasti arutamisväärset ja paljud ideed on kindlasti väga tõsised, mida peaks kompleksselt vaatama," arvas Kallas.

Samas tõi Kallas välja, et Rootsi pangandussüsteemi osaks olemine tuli meile majanduskriisi ajal abiks ja pakkus rahvusvahelist usaldusväärsust.

Ettevõtja Indrek Neivelt on alustanud kampaaniat viimaks tähelepanu Rootsi pankade poolt Eestist välja viidavale kasumile, mis on kaks korda suurem, kui Rootsis. Samal ajal teenivad Neivelti sõnul pangad Eesti pensionile kaks korda väiksemat tootlust kui oma kodus.