Siim Kallase sõnul ei ole normaalne olukord, kus riigifirmades toimuva suhtes pühivad poliitikud käed puhtaks ning süüdi jäävad firmades toimuvas vaid ettevõtete juhid.

„Riigiettevõtted alluvad riigiasutustele ja nende juhid mõtlevad ja juhindavad sellest, mis ülemused ehk poliitikud ütlevad. Poliitikud jagavad vastutust nende ettevõtete tegevuse eest. Kindlalt,“ rääkis Kallas raadiosaates Olukorrast Riigis.

Kallas möönis, et riigiettevõtetes on korruptsiooniküsimus probleemiks, kuid see ei ole ainult Eestis niimoodi. Tema sõnul on suured riigiettevõtted poliitilise ja majandusliku süsteemi osad, kuid see ei peaks niimoodi olema.

Kallas ei nõustunud arvamusega, et Eestis ei ole enam mõtet riigiettevõtete erastamisega tegeleda, sest kõik justkui toimib.

Ettevõtete eesmärk peaks olema majanduse arendamin. Ta tõi näiteks Bristoli sadama, mis erastati 20 aastat tagasi ning mille areng on silmaga näha. Samuti Kreekas Pireuse sadama, mille konteinerveod kasvasid pärast erastamist aastaga umbes 60%.

Riigiettevõtete nõukogu liikmete nimetamiskomitee osas oli Kallas aga väga skeptiline. “See ei tähenda mitte midagi. See on illusoorne ja bürokraatlik vahend selleks, kuidas teha kõike seda, mis siiamaani on tehtud, teisiti,“ lausus ta.