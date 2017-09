Siim Kallas: Reformierakonna loojana Valve Kirsipuu säras ja tal oli kõik, mis suurele poliitikule vajalik

Reformierakonna kauaagne esimees Siim Kallas tunnistab, et pärast Valve Kirsipuu surma on arutelu- ja poliitiline ruum jäänud palju tühjemaks.

"Valve Kirsipuu oli alati kohal. Kohal kõikidel aruteludel, kohal seltskondlikel üritustel. Alati oli tal oma arvamus, alati küsis ta midagi, alati vaidles ta kellegagi.

Näis, et see kestab igavesti. Aga teda ei ole enam. See on väga kurb teadmine. Valve Kirsipuu oli tõesti üks Reformierakonna loojaid, aga mitte ainult seda. Ta on lahutamatu kogu Eesti taasiseseisvumisjärgse majanduspoliitika kujundamisest. Ta oli tõeline majanduspoliitik, terava sõnaga, iseseisva arvamusega. Ilma tema kui maksu- ja rahanduskomisjoni esimehe raudse juhtimiseta oleksid paljud taasiseseisvusaja maksuseadused olnud hoopis teistsugused.

Valve oli soe ja elurõõmus inimene.

Poliitikuna, Reformerakonna ühe loojana, ta säras, tal oli kõik, mida tõelisele poliitikule vaja on – mõistus, teadmised, elukogemused, terav keel, kohusetunne, suurepärane esinemine, ja suur isiklik veetlus.

Ruum on Valve järel tühjemaks jäänud. Kurb on."