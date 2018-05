Siim Kallasele Viimsi vallamajas uue kabineti ehitamine maksis ligi 26 000 eurot

Viimis vallavanem Siim Kallas teatas vastuseks Viimsi volikogu fraktsiooni Ühendatud Opositsioon arupärimisele, et Viimsi vallamajas temale uue töökabineti ehitamine ja sisutamine maksis kokku 25 766 eurot ja 45 senti.

Siim Kallase ametlikus vastuses on selline info:

Olete esitanud 15. mail 2018. aastal arupärimise, milles tunnete huvi Nelgi tee 1 teisel korrusel valminud töökabineti osas.

Olgu öeldud, et Viimsi vallamaja hoone on ehitatud 1975-1980-ndatel aastatel ja on tänaseks amortiseerunud.

Hoone on Viimsi Haldus OÜ omanduses alates 2002. a ja seda on aastate jooksul järk-järgult, vastavalt vajadustele ja võimalustele remonditud, sh loodud juurde uusi tööruume.

Uus kabinet tehti tulenevalt vajadusest pidada töökoosolekuid ja nõupidamisi ühise laua taga.

Kulutused jagunesid nii:

* projekteerimisele 840 eurot

* ümberehitustöödele 10 159 eurot 20 senti

* mööbliga sisustamine 12 284 eurot (sh transport ja paigaldus)

* muud kaasnevad kulud: 44-ruutmeetrine plaatvaip 1293,25 eurot, koridorikapp külaliste üleriietele 1190 eurot

* kulu IT-võrku ühendamisele ja arvutite uuendamisele puudus