AS Estonian Cell

AS Estonian Cell Foto: Sven Arbet

Suurinvesteering puidu väärindamisse on tervitatav, kommenteeris Estonian Celli finantsdirektor Siiri Lahe eilset uudist võimalikust miljardi eurosest investeeringust Eestisse.

„Metsaomanikud rõõmustaksid selle üle,“ ütles Lahe.

Kas puitu jätkub tööstustele, selles on oluline riigi tasemel kokkulepe, kui suur on Eestis jätkusuutlik raiemaht. Viimastel aastatel on raiemaht olnud 8-10 miljonit tihumeetrit, kuid võiks mitmete ekspertide hinnangul olla vähemalt 13-14 miljonit tihumeetrit aastas. Lisaks saab puitu importida.