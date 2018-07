Sildna võlgujäämise süüdistustest: meil on keeruline rahastusmudel

Helen Sildna kirjutas Facebookis kommentaariks täna avalikkusesse jõudnud teemale Tallinn Music Weeki võlgnevuste osas, et neil on keeruline rahastusmudel.

TMW festivali rahastusmudel on keeruline ja koosneb mitmekümnest rahastusprojektist. Festivalil on hulk rahastajaid, kes kinnitavad küll lepinguliselt oma finantseeringu, kuid toetuse kannavad tagantjärele, pärast keerukat aruandlusperioodi.

Hetkel ootame kokkulepitud toetusi veel paarilt kohalikult rahastajalt ning jätkuvalt on meil käimas aruandlus kahe Euroopa projekti ning EASiga, kes õigustatult jälgivad projekti eesmärgipärast teostust ja kulude kasutust.

2018. aasta festivali kulude eelarve oli ligi pool miljonit. Selle summa katteks on viiendik kinnitatud tuludest tänase seisuga veel laekumata. Samas mahus on ka maksmata arveid.

Oleme kogu südamest tänulikud ettevõtetele ja teenusepakkujatele, kes on meiega kannatlikud olnud, samas mõistan, et ühel hetkel nende kannatus katkeb. Mõistan teenusepakkujate frustratsiooni. Saan kinnitada, et kõik võlad saavad tasutud – kellele millal, lepime juba kõikidega individuaalselt kokku. Suurem küsimus on muidugi selles, kuidas edaspidi paremini. Uut tüüpi sündmuste ja algatuste puhul on taoline olukord mõnes mõttes paratamatu, ent TMWiga oleme peale 10. festivaliaastat muidugi etapis, kus peaksime saama sujuvamalt töötada.