Silmakirjalikkuse musternäidis: Bono kohta selgub üha uusi ebameeldivaid fakte

Bono on kahtlemata silmapaistev muusik, aga lisaks on ta ka igasuguste inimeste ja gruppide eest kõneleja ja nende õiguste eest võitleja. U2 kontseritel kuuleb tema suust tihti igasugu sloganeid ja pajatusi sellest, kuidas rikkad meid nuumavad ja kuidas raha peaks rändama vasetele, haigetele ja näljastele. Paraku on mees ise korduvalt näidanud, et ta on samasugune petis nagu need, keda ta sõimanud on.

Ei olnud ammu, kui üks tema vaesuse vastu võitlev lobigrupp ründas avalikult ja räigelt maksuparadiise. Need olla kohad, kus väga rikkad peidavad oma raha maksumeeste eest. Belgias toimunud pressikonverentsil ütles One'i esindav inimene, et maksuparadiisidesse peidetakse massiivseid rahasummasid ja see kõik tähendab, et vähem raha jääb vaesuse, haiguste ja näljaga võitlemiseks. Ta lisas, et maksuparadiisid lähevad Kolmanda Maailma riikidele maksma triljon dollarit aastas.

„Kui me teame, kes tegelikult omab ja kontrollib neid firmasid, siis suudaksime me selle raha teekonda järgida ning korruptsiooni välja juurida," ütles lobigrupi liige. Bono lõi One'i 2004. aastal ning seda toetavad ka tema sõbrad Bill Gates ja Bob Geldof.

Tundub aga, et Bono ise on maksuparadiiside alal ekspert. Paradiisi paberitest tuli äsja välja, et „pühal mehel" endal on maksuparadiisides mitu kreatiivse nimega firmat. Samal ajal kui temaga seotud ühingud hurjutavad rikkaid ja kaitsevad vaeseid on mees ise suuromanik ja direktor firmas nimega Nude Estates. See loodi umbes kümme aastat tagasi Maltal, väidetavalt selleks, et Bono saaks investeerida Leedu kinnisvarasse.

Bono õige nimi on Paul Hewson. Tema ja kaks Iiri ärimeest lõid selle firma koos. Nude Estates maksis siis 6,7 miljonit dollarit, et osta äsja ehitatud Utenas asuv kaubanduskeskus Ausra. Selles keskuses on pitsamüügikoht, solaarium ning mitmed odavriidepoed. Nude Estates omas seda 2012. aastani. Siis läks omandus Maltale registreeritud firmast üle Guernsey firmale Nude Estates 1. Maltal on ettevõtte tulumaks 5%, Guernseys on see null. Bono on ka Nude Estates 1 aktsiate omanik ja direktor.

Paradiisi paberite järgi suutsid Bono firmad aastail 2010 kuni 2016 maksta null dollarit maksudeks ehkki viiel aastal teenisid nad kasumit. Kuuenda aasta alguses teatas firma suurest miinusest ning seda said nad edaspidi ära kasutada, et mitte makse maksta.

Leedu rahandusministri kõneisik ütles, et riigis on Ausra kaubanduskeskuse asjus algatatud kontrolliprotseduurid.

Bonot ei süüdistata aga täna ühegi seaduse rikkumises. Bono pressiesindaja ütles, et mees on Nude Estates 1 „passiivne väikeosanik". See ei olegi tema puhul oluline. Tähtis on see, et ta on ise igal sammul selliseid maksudest kõrvale hiilimisi kritiseerinud. Ta on väga mõjukas muusik.

Bono on kogenud hiilija

Samas ei ole see sugugi esimene kord, kui Bonot on süüdistatud küsitavates tehingutes, mis on tema avaliku kuvandiga vastuolus. 2006. aastal otsustas Iirimaa valitsus lõpetada ära maksuerisuse, mida U2 oli nautinud juba aastaid. Ansambel otsustas ühe enda kõige tulusama osa viia maksuparadiisi. U2 Limited on vastutav U2 autoritasudega seonduva eest. See koliti nüüd Hollandisse, mis tagas neile maksuvabastuse. Niisiis vaesuse vastu võitlev Bono, kes käib pinda valitsustele, et need kulutaksid üha enam ja enam raha igasuguse abi osutamiseks vaesematele piirkondadele ja gruppidele, teeb ise keerulisi manöövreid, et mitte makse maksta. Kui see ei ole silmakirjalikkus, siis mis on. Bono on kritiseerinud ka Aafrika ettevõtteid, et need ei ole maksuasjades läbipaistvad.

Bono on isegi kunagi esinenud Davosi majandusfoorumil ja rääkinud negatiivselt maksudest kõrvale hoidmisest. Samal ajal lõi ta ise firma Elevation, mis on riskikapitaliettevõte Silicon Valleys. Bono on seal partneriks.

Elevation tegi Facebooki algusaegadel sinna investeeringu ja on selle pealt teeninud üle miljardi dollari. Eelmisel aastal selgus, et 1,1 miljardi dollari pealt on Elevation maksnud vaid 6,5 miljonit dollarit makse.

Bonol on edaspidi keeruline oma kontsertidel rahvast üles kütta rikaste ja ahnete suunalise viha õhutamisega. Ta küll räägib, aga ise oma sõnade järgi ei käitu.