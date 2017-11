Simson: börsile läheb kuni 33 protsenti Tallinna Sadama aktsiatest

Valitsuse pressikonverentsil kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson, et börsile läheb kuni 33% Tallinna Sadama aktsiatest. Riigifirma aktsiate avalik enampakkumine on plaanis korraldada järgmise aasta esimese poolaasta jooksul.

"Läheme edasi Tallinna Sadama aktsiate avaliku pakkumisega, börsile läheb kuni 33% ettevõtte aktsiatest, kontrolliv enamus jääb riigile," ütles Simson.

"See on üks koalitsioonilepingus kokkulepitud punkt, et Sadama niigi juba avatud juhtimist muuta veelgi avatumaks. Mäletatavasti viimane IPO toimus möödunud sajandil Eesti Telekomi näol ja riigiettevõtteid pole börsile seni lisandunud. Turvaline dividendiaktsia muudab börsil kauplemist aktiivsemaks ja kasvatab Eesti mainet."

Simson lisas, et riigiettevõtte müügist saadav raha läheb riigi likviidsusreservi.