Simson: Eesti on huvitatud kellakeeramise lõpetamisest, kuid leida tuleb lahendus, mis sobib enamusele riikidest

Euroopa Komisjoni ettepanek oli kellakeeramine lõpetada juba järgmisel aastal. Mitmed liikmesriigid pidasid sellist ajaraami liiga ambitsioonikaks, mistõttu on Austria eesistujana teinud ettepaneku seda pikendada, et anda liikmesriikidele rohkem aega viia läbi põhjalikumaid siseriiklikke ning regionaalseid konsultatsioone. Eesistuja ettepaneku kohaselt võiks kellakeeramise lõpetada 2021. aastal.

„Kui kellakeeramine kaotada, siis tuleb otsustada, kas jääda talveajale või suveajale. Teeme naaberriikidega tihedat koostööd saavutamaks tulevikus võimalikult harmoneeritud lähenemine. Seesugustel alustel tuleks otsuseid langetada kogu Euroopas,“ rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Minister Simson kohtus Austrias eraldi ka Soome kolleeg Anne Berneriga, kus tuli samuti arutelu alla kellakeeramise küsimus.

„Meie jaoks on tähtis leida lahendus, mis on vastuvõetav enamusele. Näiteks puhtalt ettevõtjate seisukohast vaadates on selge, et nende jaoks on kõige olulisem, et ajavöönd oleks võimalikult ühtne. Soome oli antud muudatuse algatajaks ning toetab selgelt kellakeeramise lõpetamist ning esialgsed konsultatsioonid näitasid suuremat tuge jätkamaks vööndi- ehk talveajas,“ lisas Kadri Simson.