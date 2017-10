Simson: Elroni piletihindu on vaja tõsta, et töötajad saaks palgatõusu

Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul tuleb Elroni piletihindu tõsta, et võimaldada nii töötajate palgatõusu kui ka teenuse kvaliteedi parandamist.

„Elroni piletihinnad on olnud muutumatud mitu aastat, samal ajal on üldine hinnatõus olnud ca 6 protsenti. Täna oleme olukorras, kus on vaja tõsta Elroni töötajate palka, millest üks osa on planeeritud mõnevõrra suuremast piletitulust," sõnas Simson.

Samuti on ministri sõnul plaanis tihendada reisirongide sõidugraafikuid kõige suurema täitumusega liinidel, mis võimaldab pakkuda sõitjatele senisest paremat teenust tihedamate väljumistega. Reisirongide eripärast tuleneb, et mida suurem on reiside ja reisijate arv, seda suurem on riigi poolne dotatsioonivajadus.

Ehkki riik lisab järgmisel aastal Elronile dotatsiooni 9 miljonit eurot enam kui tänavu, läheb see suureneva raudtee kasutustasu katmiseks. Suurenev piletitulu on võimalik aga suunata teenuse kvaliteedi parandamiseks.

Lisaks annab määrus Elronile võimalusi hindu rohkem diferentseerida ehk pakkuda väiksema täitumusega liinidel odavamat ja suurema täitumusega liinidel suuremat hinda, mis aitab hajutada liinide koormust.