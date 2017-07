Simson: EVR Cargo tegeles vagunite rentimisega Venemaale ka siis kui ministriks oli reformierakondlane

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles Ärilehele kommentaariks riigifirma EVR Cargo plaani kohta osta Vene tehastest vaguneid ja neid Venemaal tegutsevatele firmadele välja rentida, et riikliku vedaja plaan on kinnitatud eelmise nõukogu poolt [mille juhiks oli tänane rahandusminister Toomas Tõniste-toim.]. "Tegemist ei ole uue ärisuunaga, sellise rendiga tegeleti ka eelmisel aastal, kui ministriks oli reformierakondlane," ütles Simson.

Avaldame EVR Cargo omaniku esindaja, majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni kommentaari muutmata kujul.

Oma tegevust laiendamata jätkaks EVR Cargo kahjumis ka edaspidi. Samas võetavate riskide hindamiseks ning omaniku huvide kaitseks on ettevõttele määratud nõukogu.

EVR Cargo plaan on kinnitatud nõukogu eelmise koosseisu poolt. Juba tookord sõnasin juhatusele ja nõukogule, et minu hinnangul vajab plaan riskide hajutamiseks erainvestori kaasamist. Minule teadaolevalt ettevõte tegeleb sellega. Neljapäeval koguneb ettevõtte uus nõukogu koosseis, et tegevuste kava uuesti üle vaadata.

Mis puudutab EVR Cargo vaguniäri plaane, siis tegemist ei ole ju uue ärisuunaga. Ka eelmisel aastal tegeleti seesuguse renditeenusega ning siis oli ministriks reformierakondlane. On oluline märkida, et vagunirendi osas on peamiselt huvi tuntud Aasia-Euroopa kaubamahu teenindajate poolt (Hiina, India, Kasahstan).

Lisaks ei ole minule teadaolevalt tegemist arendusega, mis oleks vastuolus Euroopa sanktsioonidega. Vagunid ja vagunite äri ei ole sanktsioonide all. EVR Cargo juhtide kinnitusel ei ole sanktsioonide all ka nende rentnikud. Sanktsioonid on kehtestatud eelkõige sõjatehnoloogia ning Krimmi annekteerimist toetavatele ettevõtetele. Nendega EVR Cargo koostööd ei tee.