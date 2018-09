Simson: inimesed suudavad nüüd ka enne palgapäeva poes käia

Kuigi majandus- ja taristuminister leidis, et tulumaksureformi tulemused muutuvad märgatavaks ennekõike järgmisel aastal, tõi ta näite, kuidas selle mõju on juba märgatud.

"Suhtlesin hiljuti ühe Eesti suurema kaubandusketi omanikuga, kes rääkis, et enne tulumaksuvaba miinimumi tõusu oli tavaline, et enne palgapäeva kukkusid müüginumbrid kolinal, sest inimestel lihtsalt ei olnud kuu lõpus vabu vahendeid," kirjeldas keskerakondlasest minister.

Tema sõnul pidi nüüd olukord aga parem olema. "Enne palgapäeva on küll näha langust, kuid mitte enam nii järsult. Inimestel on raha, et ka kuu lõpul normaalselt ära elada," lausus Simson.

Ministri sõnul läheb maksureformist senisest inimestele enam kätte jääv raha tagasi sisetarbimisse, elavdades seega Eesti majandust. "Nõustun peaministriga, kes märkis, et meie majanduskasv võiks stabiilselt püsida kolme-nelja protsendi vahel," märkis Simson.

Majandus- ja taristuministri kinnitusel panustab ka järmise aasta riigieelarve ennekõike inimestesse, pidades siinkohal silmas nii õpetajate, politseinike, päästjate kui ka piirivalvurite palgatõusu. Samal ajal peab ta tähtsaks, et unustatud ei ole ka majanduskasvu soodustamist.

"2019. aastast hakkavad näiteks kehtima elektri- ja gaasiaktsiisi soodustused suurtarbijatele, mis aitavad hoida tootmishinna konkurentsivõimelisena, parandades seeläbi ettevõtete positsiooni turul," rääkis ta. Simsoni sõnul aitab see meelitada ka uusi tootmisi Eestisse, luues töökohti ning kokkuvõttes muutuvad ka tooted ja teenused seeläbi lõpptarbija jaoks soodsamaks.