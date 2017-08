Simson ja Tõniste rõõmustavad majanduskasvu üle

Nii majandusminister Kadri Simson kui rahandusminister Toomas Tõniste on 5,7-protsendilise majanduskasvuga rahul. Kui Simson toob välja novembris ametisse astunud valitsuse väidetavat rolli kasvu loojana, siis Tõniste kiidab rohkem ettevõtjaid.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas täna avaldatud II kvartali majandusnäitajaid kommenteerides, et möödunud aasta lõpul ametisse asunud valitsuse üheks esmaseks ülesandeks oli Eesti majanduse taaskäivitamine. Üha kiirenev majanduskasv näitab tema sõnul, et antud lubadusest on kinni peetud.

„II kvartalis saavutatud 5,7 protsendi suurune majanduskasv on selge märk sellest, et Eesti majandust aastaid vaevanud paigalseis on viimaks murtud. Kasvutrend annab põhjust optimismiks ning kindlustunde, et valitsuse majanduspoliitika on õigel rajal. Läbi muutunud maksupoliitika on lootus, et majanduskasvu viljad jõuavad ka tavainimesteni,“ rääkis Simson.

Simson rõõmustas ka selle üle, et kasvanud on ettevõtete investeeringud ja paranenud Ida-Viru energeetikasektor.

Tõniste: ettevõtted on head tööd teinud

„Kiirem majanduskasv näitab seda, et meie ettevõtted ja inimesed on head tööd teinud.

Üheks kasvu allikaks on väikese ja avatud majandusega Eesti puhul on see, et meie naaberriikide majandus on kasvanud kiiremini, kui varem ootasime. See loob meie ettevõtetele uusi ekspordivõimalusi, mis omakorda kasvatab võimalusi tootmist laiendada ja uusi paremaid töökohti luua," kommenteeris Tõniste.

Tõniste märkis aga, et riik ei tohi nüüd kulutamisega hoogu minna. "Siiski olen seisukohal, et riik ei tohi hakata kiirema majanduskasvu tõttu kulusid kasvatama. Põhilised riigieelarvet puudutavad otsused tehti sel aastal juba kevadel. Kas ja kuidas me neid korrigeerime, otsustame pärast rahandusministeeriumi uue majandusprognoosi valmimist lähinädalatel," märkis rahandusminister.