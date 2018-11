Simson kaitseb rahvusliku lennufirma hiljutisi samme: Nordica strateegia on olnud algusest peale allhange

Kadri Simson Foto: Karin Kaljuläte

Kui Eesti Päevalehe tänane juhtkiri juhtis tähelepanu sellele, et majandus- ja taristuministe Kadri Simson on Nordica liinivõrgu kokkutõmbamise osas seni vait olnud, siis nüüd on Simson suu lahi teinud ja ütleb, et Nordica strateegia on olnud algusest peale teha allhanget suurematele lennufirmadele, vahendab ERRi uudisteportaal.