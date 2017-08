Simson kutsus Eesti Raudtee nõukogust tagasi Tiit Riisalo ning määras kaks uut liiget

Majandus- ja taristuminister määras nimetamiskomitee ettepanekul AS Eesti Raudtee nõukogu uuteks liikmeteks Siiri Lahe ja Enn Veskimägi ning kutsus nõukogust tagasi Tiit Riisalo.

Samuti jätkavad riigiettevõtte nõukogu liikmetena Priit Rohumaa, Ain Tatter ja Raigo Uukkivi.

„Pean mõlema uue nõukogu liikme puhul tähtsaks nende pikaaegset edukat juhtimiskogemust, mis võiks abiks olla ka riigile kuuluva Eesti Raudtee juhtimisel," sõnas minister Kadri Simson. „Eesti Raudtee on väheneva kaubaveomahu tõttu keeruliste valikute ees, kuid vaatamata rasketele aegadele vajab ettevõte ka tulevikus mõistlikke investeeringuid ja tulevikku vaatavat arenguplaani," selgitas minister.

Siiri Lahe on AS Estonian Cell juhatuse liige ja finantsdirektor ning varasem AS Tallinna Vesi juhatuse liige ja finantsdirektor. Enn Veskimägi on AS Standard juhatuse liige alates aastast 1996 ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige alates aastast 1994 ning varasemalt kuulunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogusse.

AS Eesti Raudtee nõukogu liikmete volituste aeg on kolm aastat.