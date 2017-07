Simson lennufirmade organisatsioonile: lennundus vajab paindlikke riigiabi reegleid

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles intervjuus Euroopa lennufirmade organisatsiooni A4E väljaandele, et Euroopal oleks vaja riigiabireegleid, mis võtavad arvesse riikide eripärasid.

Airlines for Europe (A4E) on Euroopa suurimaid lennufirmasid ühendav organisatsioon, kuhu kuuluvad näiteks Air France KLM, Ryanair, Lufthansa, Finnair ja Easyjet. Eesti eesistumise puhul ilmus intervjuu Kadri Simsoniga, kus muuhulgas küsiti talt raskuste kohta lennuühenduste kasvatamisel.

Simsoni sõnul on Euroopa ääremaadel asuvate riikide probleemiks ikka asukoht ja inimeste-sõitjate vähene arv. Minister kiidab, et 25 aastat avatud lennundusturgu tähendab paljudele reisijatele suurt võitu, kuid jätab Euroopa äärealad täielikult turu meelevalda.

Samas väljendab Simson seisukohta, et praegu kehtivaid karme riigiabi reegleid tuleks muuta tegelikult riikide eripärast sõltuvaks. "Konkurentsi kaitsmine peab käima käsikäes majanduslike, sotsiaalsete ja asukohapõhiste huvidega. Me peaksime mõtlema, et ehk oleks meil vaja riigiabireegleid, mis oleksid kohandatud konkreetsetele turgudele."