Simson lükkab Ruhnu laevaliikluse mahtude üle otsustamise maanteeametile

Ruhnu, Rüno kapten Kaupo Kõverjalg, Vender Group Foto: Kadri Paas

Kirjas ruhnlasele Kaarel Laukile viitab majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson, et kuigi saart teenindav katamaraanparvlaev Runö on taaskord töökorras, võib kaaluda ka mahtude suurendamist. See olevat aga juba maanteeameti ampluaa.