Simson Lumanile: seisaku murdmiseks on vaja muudatusi, mitte järjekordset tegevusetust

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul ei saa ta nõustuda Kaubandus-tööstuskoja juhi Toomas Lumani kriitikaga valitsuskoalitsiooni maksu- ja majanduspoliitiliste muudatuste osas. Ministri sõnul on Eestis pika paigalseisu ja tegevusetuse tulemusena tekkinud olukord, kus ettevõtjatele tundub iga valitsuse väljakäidav muudatus revolutsioonina.

„Ei ole saladus, et uus koalitsioon on toonud lauale mitmeid uuendusi ja muudatusi, mille peamine eesmärk on madalamat ja keskmist palka teenivate inimeste olukorra parandamine. Kui Toomas Luman nimetab valitsuse kõige kulukamat sammu, keskmist ja madalat palka teenivatele inimestele esimese 500 euro muutmist maksuvabaks, helikopterilt raha külvamiseks, siis samas on palju ettevõtjaid, kes on seda kiitnud kui esimest reaalset sammu palgavaesuse vähendamiseks. Valitsus keskendub seda tehes ennekõike üksikisiku heaolu suurendamisele,“ rääkis minister Kadri Simson.

Simsoni sõnul reageerivad ettevõtjad riigi muudatustele valjult, sest nähakse vaid negatiivseid samme. Samal ajal unustatakse lisada positiivseid aspekte, mida valitsuse vahetumine endaga kaasa tõi. Samas näitab ettevõtjate suhtumine ettevaatlikku muutust positiivsete ootuste suunas. „Valitsuse tegevuskavast leiab mitmeid otsuseid, mis on mõeldud ettevõtjate olukorra parandamiseks. Pean siinkohal silmas näiteks majutusasutuste käibemaksumäära tõstmise tühistamist, diiselkütuse aktsiisitõusu tuleval aastal ära jätmist ning ka niinimetatud küpsete ettevõtete dividendide maksumäära langetamist. Lisaks on valitsuses arutluse all erisused energiamahukale tootmisele ning alustavatele ettevõtetele. Tegemist on kindlasti ettevõtlust soosivate sammudega,“ lisas minister.

„Eesti riik on viimaste aastatega jõudnud teelahkmele, kus sama rada mööda enam edasi minna ei saa. Majandusseisaku murdmiseks on vaja uuendusi, mitte järjekordset tegevusetust,“ lõpetas Kadri Simson.