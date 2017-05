Simson: Pärnu raudtee rahastamisele olid vastu kohalikud, Pärnu lennujaama puudumisel jääb praegu tulemata 16 000 turisti

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles Ärilehele vastates, et märgilise tähendusega on juba ainuüksi valitsuse otsus pikendada raudteed Riisiperest Turbani. Kas raudtee ka päriselt Haapsallu välja jõuab, selleks "tuleb vajalik rahastus leida väljaspool eile avalikustatud investeeringute programmi".

Kas valitsus on nüüd põhimõtteliselt otsustanud, et Haapsalu raudtee tuleb? Ja kuidas haakuvad sellega avalikustatud Exceli tabeli numbrid, mis ütlevad, et 2018. aastal saab see raha 8 miljonit ja järgmised aastad enam mitte?

Valitsus on kokku leppinud Haapsalu raudtee I etapi ehituses, milleks on Riisipere-Turba vahelise lõigu ehitus. Oleme võtnud sihiks antud raudtee välja ehitada, kuid edasised otsused ja vajalik rahastus tuleb leida väljaspool eile otsustatud täiendavat taristuinvesteeringute programmi.

Jääb mulje, justkui Pärnu raudtee lastakse minna, aga tegelikult ei saa ju ka Haapsalu raudteed valmis?

Lelle-Pärnu lõigu täiendava investeeringu osas ei olnud valitsuses konsensust, Haapsalu osas aga küll. Ma arvan, et Haapsalu raudtee ehitama hakkamine on üsna märgiline samm. Pärnu saab aga rõõmustada paranevate ühenduste üle nii maanteel kui ka lennuliikluses, mis aitavad vähendada nii aegruumilist vahemaad Pärnu ja Tallinna vahel kui ka aitab kaasa kohaliku turismisektori arengule ja annab positiivse tõuke majandusele.

Kas te ei leia, et tegelikult ju see, miks Pärnu raudteesuunal hetkel nii vähe reisijaid on, tulenebki selle ebamugavusest (aeglus, ümberistumine)?

Pärnu-Lelle liin ei saanud rahastust ennekõike kohalike vastuseisu tõttu. Liikumiskiirus on antud liinil probleem ja on tõenäoline, et see langeb veelgi. Õnneks on Pärnumaal väga hästi toimivad maakonnaliinid, nii saab näiteks Tootsi raudteejaamast ka täna vaid kaks korda päevas rongiga Pärnusse, aga kaheksa korda päevas bussiga.

Kuidas jaguneb 21 miljonit Pärnu ja Kärdla lennujaamade vahel? Kas nende lennujaamade kordategemiseks on tehtud ka tasuvusanalüüs?

1 miljon Kärdlale vajaliku maandumissüsteemi soetamiseks ning 20 miljonit Pärnu lennujaama arendamiseks. Pärnu lennujaama rekonstrueerimise eesmärk on taastada Pärnumaal tellimuslendude võimalus. Sellega parandatakse regionaalarengut ning suurendatakse turismisektori konkurentsivõimet. Kuni 2014. aastani kasutati lennujaama rahvusvaheliste tšarterlendude vastuvõtmiseks Soomest ja Rootsist. Hinnanguliselt jääb Pärnusse tulemata umbes 16000 turisti, kes eelistavad lennureisi otse sihtkohta. Pärnu lennujaama renoveerimise eelduseks on Pärnu volikogu otsus, et Pärnu linn panustab igal aastal lennujaama kasvavatesse püsikuludesse, seega jääb lennujaama ülalpidamine nende õlule.