Simson Rail Balticu aastakonverentsil: Poolast ja Soomest peaks saama projekti täiemahulised partnerid

Täna ja homme toimub Tallinnas Swissotelis Rail Balticu aastakonverents. Kahepäevasest üritusest teeb Ärileht ka otseülekande. Programm algab esimesel päeval kell 10 ja teisel päeval kell 8.15. Konverentsi avab peaminister Jüri Ratas, sõna saavad mitmed Balti riikide ministrid ja projekti eestvedajad.

Leedu minister: projektil on ka sõjaline otstarve

Leedu majandusminister Rokas Masiulis märkis oma sõnavõtus, et Rail Baltic parandab ka Balti riikide "militaarset mobiilsust".

Simson: Soome ja Poola peaks projektiga liituma

Majandusminister Kadri Simson rõhutas oma sõnavõtus Soome ja Poola olulisust projekti partneritena. "Muuga pole Rail Balticu lõpp-peatus, Soome on väga oluline," märkis Simson. Tema sõnul tuleb vaadata ka Arktika poole. "Projekti pikendamine Põhja-Soome suunas annab sellele täiesti uue "Arktilise" dimensiooni," sõnas Simson.

Minister tõi välja, et kohtus vaid mõne aja eest Varssavis Poola kolleegidega, kes on juba Rail Balticusse ka tublisti investeerinud. Tema sõnul peaks Poolast ja Soomest saama projekti "täiemahulised partnerid".

Ratas: projektist tõuseb sotsiaalmajanduslikku kasu

Eesti peaminister Jüri Ratas kiitis oma avasõnades, kuidas Rail Balticu tasuvusanalüüs näitas raudteeühendusest tõusvat suurt sotsiaalmajanduslikku kasu. Samuti on see tema sõnul esimene kord, mil kolm Balti riiki võtavad koos ette sellise suure kommertsprojekti.

„2026. aastal on meil kiire ja keskkonnasõbralik ühendus Euroopaga. Olen kindel, et Rail Baltic parandab paljude Eesti, Läti ja Leedu elanike elukvaliteeti,“ lausus Ratas.

Esimene päev pühendatakse aruteludele Rail Balticu projekti arengu ja potentsiaali üle, keskendudes üleeuroopalise transpordivõrgu koridoridele.