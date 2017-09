Simson: RIA peadirektor ütles meediaväljaannete peatoimetajatele, et tema e-valimiste korraldamisega ei riskiks

RIA peadirektor Taimar Peterkop Foto: Rauno Volmar

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kirjutas tänases pressiteates, et RIA peadirektor ütles 5. septembril meediaväljaannete peatoimetajatele, et tema e-valimiste korraldamisega ei riskiks. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) kinnitab aga, et isiklikke seisukohti amet ei väljasta.