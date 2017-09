Simson transpordiettevõtjate kriitikast: peatasime aktsiisitõusu. Teekasutusmaks on mujal tavaline

Täna saatsid transpordisektori erialaliidud riigikogu rahandus- ja majanduskomisjonile ühisavalduse, milles ütlevad, et veonduse ja transpordi sektor on riigi otsuste tõttu kaotanud konkurentsivõime ja pole jätkusuutlik. Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul võiks olukord olla hullemgi, kui praegune koalitsioon ei oleks sekkunud.

„Üheks esimeseks praeguse valitsuse otsuseks koalitsiooniläbirääkimistel oli tühistada diislikütuse aktsiisi tõus, mis annab just eeskätt Eesti vedajatele paremad võimalused üha karmistuvates konkurentsitingimustes. Eelmise valitsuse plaan oli tõsta diislikütuse aktsiisi alates 2018. aastast 10% võrra. Selle aktsiisitõusu tühistamine vähendab ettevõtete kulu tootmissisenditele ja pidurdab laiemalt kogu elukalliduse kasvu. Samas tuleb märkida, et kütuseaktsiisi tõstmise tühistamise tõttu jääb Rahandusministeeriumi hinnangul 2019. ja 2020. aastal riigieelarvesse laekumata vastavalt 36 ja 38 miljonit eurot. Siiski, kui vaadata kogu Eesti elu tervikuna ja mitte ainult läbi riigieelarve-exceli, siis annab aktsiisitõusude tühistamine varasemast plaanist selgelt positiivsema lõpptulemuse. Aktsiisitõusude tühistamine parandab ka maapiirkondade elanike transpordivõimalusi.

Lisaks sellele, Eesti on raskeveokitele rakendatavate teekasutustasude kehtestamisel viimaseid riike kogu Euroopa Liidus. Ajapõhist teekasutustasu rakendavad juba mõnda aega ka Läti ja Leedu, sarnane lähenemine on kavas ka Eestis alates 2018. aastast. Seejuures on seadusega kehtestatud, et teekasutustasust riigieelarvesse laekunud raha kasutatakse transporditaristu hoiuks. Seega hakkavad ka välismaa vedajad, kes seni ei ole maksnud Eesti teede kasutamise eest, panustama Eesti transporditaristu hoidu."

