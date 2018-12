Simson tulu deklareerimisel riigilt arve saajaile: mõelge, et riik andis teile intressita laenu

Keskerakonna aseesimees ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson tunnistab usutluses, et alati ei saa otsustada puhtalt majanduslike kaalutluste põhjal.

Kadri Simson, alustaksin kohe Saaremaa sillast, sest nüüd näitab ka uuring, et see tuleks parvlaevaühendusest soodsam. Küsimus on vist ikka pigem selles, kes selle silla eest maksab.

Siin on kaks küsimust. Kas ta on rahaliselt üldse teostatav? Ja kuna tegu on Natura alaga, siis tuleb selgeks saada ka see, kas sellist püsiühendust võibki ehitada. Kes maksab, saab valida juba uus koalitsioon – uuring näitab, et kui riik teeb selle ise laenurahaga valmis, on see ühiskonnale odavam. Erasektoriga koosöös tuleks see kulukam, aga summa ei kajastuks riigi laenukoormuses. Ettevõtjad tahavad aga iga-aastast dotatsiooni ja lubadust, et riik selle millalgi jääkväärtusega välja ostab. Ehitaja tuleb siiski leida riigihankega.