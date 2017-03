Simson turismiettevõtjatele: ärajäänud maksutõusu arvelt tõstke töötajate palka

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas täna Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu üldkoosolekul, et majutusasutused olid valitsuse vahetumise suurimate võitjate hulgas, sest ära jäeti eelmise valitsuse poolt vastu võetud majutusasutuste käibemaksumäära tõstmine seniselt 9 protsendilt 14 protsendile.

"Maailmaturul on konkurents turismisihtkohtade vahel väga tihe ning seesugune maksutõus oleks tähendanud ka märgatavat hinnatõusu ja oleks halvendanud sektori konkurentsivõimet. Olen veendunud, et Eestil on vaja tugevat turismisektorit ning seega pean maksutõusu tühistamist vajalikuks sammuks," rääkis Simson.

Simsoni sõnul oleks maksumäära tõstmine mõjutanud lisaks majutusasutustele ja turismiettevõtetele veel ka kaubandust ning teenindavat sektorit. Samas pani majandusminister ettevõtjatele südamele, et maksutõusu tühistamisest säästetud vahendid investeeritaks kvaliteedi parandamisse ja töötajate palgatõusu. „Senisest suuremad investeeringud just kvaliteedi tõstmiseks aitavad pakkuda paremat teenust, misläbi paraneb kogu sektori ja ka Eesti kui turismisihtkoha maine," lõpetas minister.