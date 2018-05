Simson: ühistranspordikeskuste nõudmised on juba täidetud

On aga vale väita, et antud teema arutamiseks on antud liialt vähe aega. Vabariigi Valitsuse tegevuskavas, mis on kinnitatud juba 22.12.16, on selge sõnaga öeldud, et tänavuse aasta juulikuuks tuleb ellu viia avalike maakonnaliinide tasuta sõidu õiguse ja bussidesse validaatorite soetamise projekt. Antud punkti eest vastutab majandus- ja taristuminister. Samuti on tasuta ühistranspordi rakendamiseks 2018. aasta riigieelarves planeeritud täiendavaid vahendeid 13,6 miljonit euro ulatuses. Ka aasta algusest maavalitsustelt maakondliku transpordi korraldamise üle võtnud Ühistranspordi keskustel on juhatuses Maanteeameti esindaja, seega Maanteeamet on keskustega samas küsimuses pidevas kontaktis püsinud.

Ühistranspordikeskused nõuavad oma kirjas otsustusõigust piletihindade kehtestamisel. Tuletan meelde, et varasemalt on maakonnas kehtestatud hinda pidanud Maanteeametile põhjendama maavalitsused, nüüd on sama ülesanne kohalikul ühistranspordikeskusel. Uus määrus ei muuda vajadust piirkondadel Maanteeametile hinda põhjendada. Ainuisikulist õigust, kehtestada bussipileti hind, ei saa ühistranspordikeskustel olema ka tulevikus.

Mis puudutab liinivõrgu ümberkorraldusi, graafikuid ja tihendamist, siis siin arvestatakse väga selgelt kohalike keskuste vajaduste ja taotlustega. Graafikute ja liinivõrgu ümberkorraldus on puhtalt ühistranspordikeskuste küsimus, millesse ministeerium kuidagi ei sekku. Nende ülesanne on graafikud vastavalt vajadustele ümber korraldada. Riigi poolt on liinide tihendamiseks ette nähtud 3,3 miljonit eurot ja võib julgelt öelda, et keskusi ootab ees viimase kümnendi suurim liinide tihendamine.

Allkirjastatud määrus ei ole keskustele antud „võta või jäta“ põhimõttest lähtuvalt. Keskustel on kolm valikut: 1) tasuta sõidu kehtestamine 2) soodsama sõidu tegemine 3) tänaste hindadega jätkamine. Juba täna on keskustel võimalus kehtestada erinevaid piletihindu, selle tingimusega, et sõit ei tohi minna tänasest kallimaks. Kuid vaatamata sellele, millise valiku pileti osas maakonnas tehakse, kindlasti saavad keskused ka liinitihenduseks mõeldud raha, mille suurus ulatub 3,3 miljoni euroni. Kellegi jaoks ei saa seis minna halvemaks.