Simson valas Vesterbacka tunnelile sahmaka külma vett krae vahele

Kuigi Eesti on huvitatud tunnelist, siis Soome ärimees Peter Vesterbacka tunneliprojekt ei eruta. Iseäranis kaheldav on tunneli ehitamise ajakava. Eesti skeptikute seas on ka majandusminister Kadri Simson, kellel on kriitiline roll tunneli rajamises.

Äripäeva raadiosaates ütles Simson otse, et Tallinn-Helsingi tunnel ei saa kindlasti valmis 2024. aasta jõuludeks. Sellel ajaks plaanib tunneli avada Vesterbacka.

“Mulle meeldib Vesterbacka raske töö, kuid kõigepealt tuleb teha ära uurmistöö. Vaja on uurida merepõhja ja merekeskkonda, maakasutust ja ökoloogilisi mõjusid,” rääkis Simson. “Uurida on vaja palju.”

“Kuigi uuringuid saab teha kiiremini, ei valmi tunnel ikkagi mingil juhul 2024. aastal,” lausus Simson. “Ei ole õige müüa praegu juba ette rongipileteid.”

Vesterbacka müüb juba pileteid hinnaga 50-100 eurot tükist.

Simsoni sõnul on tunneliprojekt ja Rail Baltic omavahel seotud. Pole mõistlik valmistuda tunneli ehituseks enne kui Rail Balticu ehitus on kindel. Rail Baltic maksab vähemalt viis miljardit eurot, ehk vaid kolmandiku Vesterbacka tunneli maksumusest.

“Tunnel ei muutu kunagi kasumlikuks kui see pole ühendatud Rail Balticuga,” ütles Simson.

Seni pole Soome veel liitunud Rail Baltica projektiga, kuid Soomes kogub selle projektiga liitumise mõte hoogu.