Singapuris hiigelkonverentsi korraldavad eestlased: miks EAS meid ei toeta?

Fondijuht Mikk Talpsepp korraldab Singapuris novembri lõpus suurt finantskonverentsi, millest on ka Eesti meedias räägitud juba üle aasta. Nüüd on aga konverentsi korraldajad saatnud EAS-ile kaebekirja, kus kurdavad toetuse puudumise üle. Kirjas võetakse muuhulgas üles ka Taavi Rõivase osalusega Slushi konverents, mis samuti Singapuris toimus.

"Tere austatud Eesti ettevõtluse arendajad! Pöördun Teie poole murega, millele ootan kiiremas korras reageerimist ja lahendust. Nimelt oleme alates 2015. aasta suvest organiseerinud maailma suurimat finantskonverentsi Singapuris, mis kannab nime World Wealth Creation Conference," algab Etalon Conference OÜ tegevjuhi Tõnis-Denis Merkuljevi kiri, mis saadetud muuhulgas ka EASi Singapuri esinduse juhile Indrek Pällole, aga ka majandusministeeriumisse.

Konverentsil esineb Merkuljevi kirjelduse kohaselt üle 50 mõjuvõimsa investori 15 riigist. "Lisaks oleme kaasanud tänaseks üle 100 tugiorganisatsiooni ja partneri ning hulgaliselt meedia partnereid.

Osalemas on Singapuri, Hong Kongi, Malaisia, Indoneesia, Taiwani, Jaapani, Hiina ja Philipiinide finantsettevõtete juhid," kirjeldab Merkuljev. Eestist osaleb konverentsil praegu üle 50 liikmeline ettevõtjate ja investorite delegatsioon, kohal on ka mitmed Eesti aukonsulid.

"Meie teid toetasime, teie meid mitte"

Merkuljev kurdab, et kuigi Etalon Conference oli "üks esimestest ettevõtetest, kes toetas EASi Singapuri kontori avamist," ei ole EAS neile nüüd piisavalt vastu tulnud. "Ostsime EASilt teenust, et aidata kaasa meie ettevõtte kiirele arengule. Oleme selle 2,5 aasta jooksul korduvalt otsinud koostöö võimalust ja palunud abi. Kahjuks ei ole me saanud selle suursündmuse korraldamiseks piisavat toetust Singapuris asuvast EAS esindusest," kirjutab ta.

Loe veel

Järgnevalt võtab Merkuljev üles ka Singapuris toimunud Slushi tehnoloogiakonverentsi, kus osales ka Taavi Rõivas. Mis Rõivas hiljem Malaisias korda saatis, on meedias juba lõputuseni lahatud teema. "Oleme ise osaledes näinud Eesti esindust ka Soomes toimuval Slushil, Nordic Business Forumil ja Lissabonis toimuval Web Summitil," räägib Merkuljev. Talle jääb arusaamatuks, miks nende konverents on siis kõrvale jäänud.

Ta rõhutab, et makse makstakse Eestis ja konverents on "eksportteenus". Merkuljev nõuab muuhulgas, et EAS: 1) toetaks neid rohkem 2) saadaks konverentsile Eesti äridelegatsiooni eesotsas mõne poliitikuga 3) paneks seal püsti Eesti esinduse.

EAS: teie üritus ei vasta meie kriteeriumitele

Indrek Pällo vastusest on ridade vahelt näha skeptilist suhtumist Talpsepa suurelt väljareklaamitud konverentsi. "EASi esindajana Singapuris olen Teile korduvalt selgitanud põhimõtteid, mille alusel korraldatakse Eesti poliitikutele välisvisiite koos äridelegatsiooniga, ja samuti, milliste kriteeriumide alusel otsustatakse messidel ja konverentsidel ühisstendiga osalemist. Lubage ma kordan need veelkord selguse mõttes üle," kirjutab ta.

Esiteks ei osalevat EAS kunagi esimest korda korraldataval üritusel, kuna selle kvaliteet, lubadused osalejate arvu kohta jms pole selge. Teiseks - Eesti poliitikuga koos saadetava äridelegatsiooni eelduseks on korraldajate poolt olemas olev tipp-poliitiku kinnitus ja soov üritusel osaleda. Samuti on oluline Eesti ettevõtete piisav huvi korraldatava ürituse vastu, mida tavaliselt selgitatakse välja

läbi vastavate sektoriorganisatsioonide ja alaliitude.

Ja viimaks - üritus peab olema EASi jaoks prioriteetses sektoris, milleks praegu on näiteks toiduaine- ja kaitsetööstus ning IKT.

"Pean kahjuks tõdema, et WWCC ei vasta ühelegi ülal välja toodud kriteeriumile. Samuti ei ole WWCC eelürituste sari tekitanud meis kindlust Teie konverentsil kaasa lüüa ja Eesti ärivõimalusi seal tutvustada," tõmbab Pällo Merkuljevi lootused alla. Samuti märgib ta, et selliseid konverentse tuleks korraldada Eestis, sest siis laekuks riigile rohkem maksutulu.