Sir Richard Branson müüb kolmandiku oma lennufirmast Euroopa hiiglasele

Lennufirma Virgin Atlanticu asutaja sir Richard Branson müüb 220 miljoni naela eest 31 protsenti enda ettevõttest lennukompaniile Air France-KLM.

Tegemist on suure ühendtehinguga, sest Virgin Atlanticu 49 protsendi omanikuks on juba ameeriklaste Delta Airlines. Bransoni enda kontserni kätte jääb Virginist 20 protsenti ning säilitab oma koha nõukogus.

Omakorda ostab aga Delta 10 protsenti Air France-KLM'ist, mis tahab ameeriklastele koha Euroopa partnerlennufirma juhilaua taga.

Virgin Atlanticu kõneisikud eitasid ajalehele The Telegraph, et müügil on seos Brexitiga.