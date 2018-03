Sirje Potisepp: Dubai Expole kuluva 7 miljoni euroga saaks eksporti otstarbekamalt edendada

Toiduliidu juht Sirje Potisepp ütles, et liidu ettevõtetelt ei tulnud Dubai Expol osalemise kaasrahastamise nõusolekuid , sest selleks kuluva 7 miljoni euroga oleks võimalik teha palju tulemuslikumaid investeeringuid ekspordi arengusse.

Mjandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas täna, et Eesti ei osale 2020. aastal toimuval Dubai Expol, sest ettevõtjad ei soovi minekusse panustada. Nimelt oleks riik küsinud ettevõtjatelt kokku poole osalemistasust, mille kogusummaks on pakutud 4-7 miljonit eurot. Kuid erinevad erialaliidud teatasid MKM-i küsimustele üksmeelselt, et pole investeerimisest huvitatud.

Suurima üllatusena tuli ministeeriumi jaoks toiduliidu ja Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu keeldumine, sest neid peeti suurteks Expo pooldajateks.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul pole liit kunagi väitnud, et Dubai Expol osalemine oleks nende jaoks mingil põhjusel üli-oluline. „Toiduliit on rääkinud, et see piirkond pakub ettevõtetele äriliselt huvi ja soovime osaleda ettevõtjalt ettevõtjale suunatud Dubais toimuval B2B Gulfoodi messil, mida me ka tegime ja mille tagasiside oli väga positiivne. Dubai Expo on puhtalt riigi kuvamise koht, mis on pigem poliitiline üritus,” selgitas ta.

Samas toonitas Potisepp, et riigi kuvandi ülesehitamine on väga oluline, sest Eesti riiki ja tooteid ei tunta isegi Rootsis, Pärsia lahe ümbrusest rääkimata. Kuid viis, kuidas Expol osalemist serveeriti, ei olnud Potisepa sõnul ettevõtjatele huvipakkuv.

„Ministeerium küsis meilt, kas me oleme Expol osalemisest huvitatud ja kui palju me oleme valmis maksma,” selgitas ta. „Seega korraldasin küsitluse meie liikmete hulgas ja mitte üheltki toiduliidu ettevõttelt ei tulnud tagasisidet, et nad on valmis panustama rahaliselt Expole minekusse. Küll toodivVälja, et kui otsus on minna, tuleb kogu rahastus leida riigi eelarvest, kuhu ettevõtjad iga päev erinevaid makse ka maksavad”

„Kui ettevõte panustab rahaliselt, siis ta tahab teada, mis Dubai Expol täpselt toimuma hakkab, mis ta panustatud raha eest vastu saab ja nendele küsimustele pole vastuseid tulnud, sest diskussioon käib juba pool aastat ainult selle üle, kas minna või mitte. Me vastasime, et see piirkond pakub meile huvi, aga kui riik tahab Expol osaleda, siis peavad vajalikud vahendid tulema riigieelarvest,” selgitas Potisepp.

Lisaks ütles ta, et kahe eelmise Expo näitel võib eeldada, et osalemise kogukulu ei jää lubatud 7 miljoni euro piiridesse. „Meie leiame, et kui see raha panustada erinevatesse eksporditoetustesse ja -tegevustesse, siis riik saab selle summa lepingute mahust ja eksportijate panustest kiiremini tagasi, kui Dubai Expoga,” rõhutas ta. „Meil on selles piirkonnas vaja riigi tuge ja seda laiapõhjaliselt, alates erinevate eksporditegevuste toetamisest ja lõpetades kas alalise esindaja, ekspordinõuniku või saatkonnaga. Kui me peame valima, kas kulutada 7 miljonit eurot Dubai Expole või piirkonnas alalise esinduse või esindajate loomisele, siis igal juhul pooldame toiduliiguga pragmaatilisi valikuid,” ütles Potisepp.