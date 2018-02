Sirje Potisepp: HKScan ei ole mingi orjapidaja

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhi Sirje Potisepa sõnul ei saa HKScani nimetada kuidagi orjapidajaks, sest Rakvere lihatööstus maksab töötajatele ühte sektori kõrgeimat palka.

Minule teadaolevate faktide põhjal ei ole HKScan mingi orjapidaja ja maksab Rakvere lihatööstuses oma töötajatele ühte sektori kõrgeimat keskmist palka. Kui töötleva tööstuse keskmine palk oli 2016. aastal ca 1100 eurot ja toiduainetööstuse keskmine on sellest tavaliselt 7 protsenti madalam, siis Rakvere lihatööstuses on keskmine palk ca 1200 eurot. Lisaks boonussüsteem. Ka konkreetselt streiki korraldavate töötajate palk on turumediaanist ligi 20 protsenti kõrgem.

Üle Eesti leviv palgaralli ja tööstustes valitsev töökäte põud kütavad töötajate palgasoove kiiresti üha suuremaks. Samas tuleb aru saada sellest, et tööstused ei saa kiires tempos tööjõukulusid tõsta, sest nende tooted muutuvad seeläbi kohe kallimaks ja kaotavad konkurentsivõimes. Toote hind on eriti kriitilise tähtsusega toiduainete puhul, kus tarbijad teevad oma valikuid väga sageli hinna järgi, sest tegemist on lihtsalt nende eelarves kokkuvõttes ühe suurima kuluga.

Lisaks ei ole ju palgakulu ainus kulu, mis tööstustel kiiresti tõuseb. Kõik toidutootmiseks vajalikud sisendhinnad on tõusutrendis – nii palgakulu, toorainehinnad kui ka investeeringuvajadus. Sellele lisanduvad veel mastaapsed maksutõusud gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiisi näol, samuti täiendav keskkonnatasude suurendamine.

Seega tuleb töötajatel olla kannatlik, sest üleöö ei saa selliseid asju muuta. Peab mõtlema, kas soovitakse pikaaegset stabiilset töökohta või kiiret palgatõusu, sest pidev ja suur palgasurve võib sundida ettevõtet ühel päeval oma tootmist Eestist välja viima.