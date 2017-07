Sisserändajaid ja vähelõimunuid õpetatakse 200 000 eest seadusi tundma

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Burnašev Foto: Priit Simson

Integratsiooni Sihtasutus on korraldanud hanke eeldatava maksumusega 209 000 eurot, mille eesmärk on viia läbi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Järgmise kahe aasta jooksul on plaanis koolitus teha vähemalt 800 inimesele.