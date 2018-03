Sisserände piirarv saab kohe täis

Sisserände piirarv, mis reguleerib töö- ja ettevõtlusrännet kolmandatest riikidest Eestisse, on peatselt täitumas, kirjutab err.ee.

Sellel aastal on sisserände piirarvuks 1315 inimest. Tänavuse sisserände piirarvu alt on politsei- ja piirivalveamet välja andnud 592 elamisluba ja praegu on menetluses 700 taotlust, teatas siseministeerium reedel.

"Enne politsei- ja piirivalveametisse kohaleminekut tasub politsei- ja piirivalveametist küsida, kas veel on võimalik piirarvu alla kuuluvat elamisluba taotleda," hoiatas ministeerium võimalikke taotlejaid.

Siseministri kokku kutsutud sisserände regulatsiooni töörühm tegi möödunud aasta lõpus rea ettepanekuid, et piirarvuga seonduvaid kitsaskohti lahendada.

„Töörände poliitika kujundamisel peab pikalt ette vaatama ja maandama kõik riskid, et meie oma inimesed, Eesti enda töökäed kuidagi selle käes ei kannataks,“ rõhutas siseminister Andres Anvelt. „Teisalt pärineb sisserände piirarvu regulatsioon ikkagi 25 aasta tagant ja tehtud on alles esimesed sammud, nii et töörühm jätkab tööd, et leida tööturule ja majandusele pikaajalised lahendused."

Töörühma tehtud ettepanekutest toetas valitsus vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka saavate tippspetsialistide piirarvu alt väljatoomist ning lühiajalise töötamise kestuse pikendamist.

Loe veel

Arvestades viimaste aastate statistikat, võib prognoosida, et piirarvu arvestuse väliselt võiks tähtajalise elamisloa töötamiseks saada 300 tippspetsialisti aasta jooksul. Lühiajalise töötamise pikendamine üheksalt kuult ühele aastale leevendab tööjõupuudust projektipõhistes valdkondades nagu näiteks ehitus.

Loe pikemalt err.ee'st.