Sissetulekute ebavõrdus kasvab: kas lahendus on teadlik oma heaolu jagamine või kodanikupalk?

Annetuste kogumine vähiravifondile Foto: Taavi Sepp

Varanduslik ebavõrdsus üha kasvab, ja robotid suretavad keskklassi välja. Edukad kutsuvad teisi rikkaid rohkem heategevusse panustama, sest need, kel on läinud paremini, peavad ühiskonnale ka tagasi andma. Eestiski kogub heategevus aasta-aastalt hoogu, kuid arenemisruumi on palju.