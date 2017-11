Sissetulekute vähenemine ja hinnatõus sunnivad venemaalasi keefirist ja jogurtist loobuma

Hinnatõus ning vähenenud sissetulekud sunnivad venemaalasi kallimatest piidatoodetest loobuma, kirjutab Vedomosti.

Piimatoodete müük on Venemaal Nielseni andmetel septembriga lõppenud viimase 12 kuuga vähenenud 4,7%. Enim on seejuures vähenenud keefiri (-8,4%), jogurti (-5,8%) ning kohupiima (-5%) müük. Hapukoore müük on kahanenud 4,2% ning pastöriseeritud piima müük 2,5%.

Vähenenud on ka kohukeste müük, mis aasta varem olid ülipopulaarsed ning müük kerkis toona 15%.

Praegu on kohukesed kõige rohkem kallinenud piimatoodete seas: hinnad on kerkinud 11,9% nagu ka jogurtitel. Suurima hinnatõusu on aga teinud hapupiim, mille eest tuleb aastatagusega võrreldes välja käia 12,2% rohkem.

Nõudluse vähenemist kinnitavad nii suuremad tootjad kui müüjad, tuues peamise põhjusena välja kiire piimatoodete hinnatõusu, mis ulatub 10%-ni.

Danone Venemaa esindaja kinnitusel on see kolm korda kõrgem kui toiduainetel üldiselt. Hinnatõus viib tema sõnul selleni, et inimesed asendavad piimatooted odavamate toiduainete makaronide või kartuliga.

Suurte tarnijate piimatoodete hinnad on aasta algusest tõusnud 8-12%, väiksematel regionaalsetel veelgi rohkem: 12-18%.

Venemaalaste sissetulekud on viimasel 2-3 aastal vähenenud ning ostjad eelistavad traditsioonilist piima ning häda pärast ka keefiri ning loobuvad jogurtitest, kohukestest, juustudest ning kohupiimadessertidest, rääkis Sojuzmoloko tegevdirektor Artjom Belov.

X5 Retail Groupi turundusjuht Dmitri Medvedevi sõnul on nõudluse languse taga lisaks kõrgele hinnale ka kvaliteetse kauba puudus. Medvedevi sõnul kasvab vaid odava hinnaga toodete müük.