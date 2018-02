SKAIS-i arendamisel läbi kukkunud Tieto tahab uuele katsele minna

Sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS) soovivad arendada viis ettevõtet, sealhulgas Tieto Estonia AS, millega sotsiaalkindlustusamet lepingu eelmise projekti läbikukkumise tõttu lõpetas, kirjutab ERR.

Hankele esitasid pakkumused Industry 62 OÜ, Trinidad Wiseman OÜ, Tieto Estonia AS, AS Medisoft ning Nortal AS, selgub hanketeatest.

Sotsiaalministeeriumi hallatav Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus kuulutas detsembris välja riigihanke SKAIS-i arendaja leidmiseks, hanke eeldatavaks maksumuseks on 10 miljonit eurot.

Riigihanke eesmärk on sõlmida kaks raamlepingut pakkujatega, kes hakkavad arendama ja hooldama sotsiaalkindlustuse valdkonna avalikke teenuseid ja nendega seotud töid Sotsiaalkaitse infosüsteemis, selgub hanketeatest.

Sotsiaalkindlustusamet otsustas augustis lõpetada aastaid kestnud ja suure mahuga IT-süsteemide arenduselepingu Soome tarkvaraettevõtte Tieto Eesti haruga, tuues peamiseks põhjuseks selle, et tähtaegadest ei peeta kinni ja vigu on palju. Tieto sai lepingu eest riigilt enam kui 5 miljonit eurot.

