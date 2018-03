SKAIS2 10 miljoni eurose hanke võitsid Wiseman ja Nortal, Tieto jäi kõrvale

Riigihangete registrist selgub, et SKAIS2 infosüsteemi hakkavad edasi arendama ühispakkumise võitnud Trinidad Wiseman ja Nortal. Eelmine arendaja Tieto Eesti seekordsel hankel edukas polnud. Hanke eeldatav maksumus on seekord 10 miljonit eurot.

Probleemid SKAIS2ga on kestnud juba vähemalt alates 2015. aastast. Tolle aasta mais esitasid sotsiaalministrid Margus Tsahkna ja Rannar Vassiljev valitsusele (nõupidamist juhatas peaminister Taavi Rõivas) ülevaate töövõimereformi ja SKAIS2 probleemidest. „Arenduses on ilmnenud arendaja märkimisväärsed, eeskätt projekti juhtimisega seotud probleemid tulemuse õigeaegsel ja kvaliteetsel saavutamisel. See kujutab täiendavat riski IT-lahenduse realiseerimisele ega võimalda SKAIS2-st sõltuvat töövõimereformi andmevahetust realiseerida enne 1. jaanuari 2017," teatasid nad.

Toona arendasid SKAIS2 süsteemi IT-firmad Icefire ja Tieto. Sama aasta detsembris teatas Tieto aga, et võtab Icefire'ilt töö üle ja jätkab üksinda. 2016. aasta jaanuariks oli aga IT-süsteemi toimimiseks vajalikust koodist valmis vaid 15-20%. Juunis sõlmiti Tietoga uus leping, mis lükkas osa IT-lahenduste valmimise edasi 2018. aastani. Detsembris lepiti kokku, et Tieto hüvitab hilinemise tõttu 180 000 eurot.

Mullu suvel teatas ministeerium aga Tietole, et kuna Tieto ei ole kompromisslepinguga kokkulepitud töid tähtajaks teinud, rakendatakse leppetrahvi juba 936 212 eurot ja 94 senti. Pärast Tieto esitatud arvetega tasaarvestamist küsiti leppetrahvi 855 452 eurot ja 94 senti. Algas tuline vaidlus, mille tulemusena teatas sotsiaalministeerium mullu augustis, et leping Tietoga lõpetatakse ja kuulutatakse välja uus, 10 miljoni eurone hange, mille võitjad nüüd teada on.