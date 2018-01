SKAIS2 eest vastutanud Aaviksoo lahkub asekantsleri kohalt

2015. aastast sotsiaalministeeriumi IT-asekantslerina töötanud Ain Aaviksoo paneb ameti maha.

"Infoks suurele ringile ka: alates 1. aprillist olen vaba mees ja otsin tegevust. Tööd ei pelga. Mõni mõte on omal ka. Aga ikka olen avatud kõigile innustavatele ettepanekutele. Kui juba võimalus valida, siis teeks seda kaalutletult..." kirjutas Aaviksoo Facebookis.

Aaviksoo võeti ministeeriumisse tööle põhiliselt SKAIS2 projekti arendamiseks, mis aga skandaalsel kombel nurjus. Augustis teatas sotsiaalministeerium, et arendaja Tietoga lõpetati ennetähtaegselt leping ja välja kuulutati uus hange - kogukulud kasvasid nii juba 15 miljoni euroni. Aaviksoo selgitas siis, et projekti venimist põhjustasid valitsuste vahetumised.

“Mitu valitsust on vahepeal vahetunud, igal koalitsioonil on oma sotsiaalprojekt, omad muudatused, lisaks organisatoorsed muudatused. Kontekst on muutunud väga palju selle IT-süsteemi tegemise jooksul,” rääkis Aaviksoo augustis.