SKANDAAL: Haapsalu linnapea korruptsioonikahtlustus

Pärast seda, kui kinnisvaraärimees ja Haapsalu volikogu liige Siim Saareväli ostis avalikult oksjonilt linnalt maatüki, kirjutas linnaametnik Madis Raudsepp linnapeale, et lepingusse tuleb lisada kohustus ehitada tuleva aasta 30. juuniks välja Kuldnoka ja Lõokese tänav ja paigaldada tänavavalgustus, kirjutab Lääne Elu.

Punkt lisatigi ja võeti välja alles aselinnapea Peeter Vikmani nõudmisel. Lääne Elu valduses on kirjavahetus, kust nähtub, et Raudsepp andis viis päeva enne allkirjastamist Suklesele teada, et selline punkt tuleb lepingusse lisada.

