Skandaal Islandil: tänane peaminister müüs 2008. aasta kriisi ajal kõik oma varad loetud tunnid enne pankade riigistamist

The Guardian kirjutab, kuidas tänane Islandi peaminister, toonane parlamendiliige Bjarni Benediktsson müüs 2008. aasta majanduskriisi ajal maha kõik oma investeerimisfondi osakud Islandi suurimas pangas Glitnir ja seda veel loetud tunnid enne kui Island panga riigi kontrolli alla võttis.

Benediktsson oli tollal Islandi parlamendiliige ning majanduskomisjoni liige. Dokumendid näitavad, et Benediktsson rääkis Glitniri pangajuhtidega veel 6. oktoobril 2008, kui pangandusmulli lõhkemine oli lähiaja küsimus.

Kuigi Benediktsson eitab huvide konflikti ning otseses seaduserikkumises teda hetkel ka süüdistada ei saa, võib selline avastus talle siiski saatuslikuks saada, kirjutab The Guardian. Nimelt ootavad Islandit oktoobri lõpus ees taaskord valimised, kus Benediktsson samuti kandideerib. Islandi valitsus lagunes hiljuti kui selgus, et Benediktsson on varjanud oma isa seotust kunagise pedofiiliasüüdistusega.

Küll aga näitavad dokumendid, et peaministri suhe Glitniri pangaga oli "priviligeeritud", mis võib siiski viidata huvide konfliktile