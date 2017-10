Skandaal Slovakkias: Eesti IT-gurule maksti kahe päeva eest megasumma

Slovakkia meedias on üles kerkinud skandaal seoses Taavi Kotkaga, kes kasseeris kahepäevase riigi asepresidendi nõustamise eest 10 000 eurot. Portaal Fakt24.ee tituleerib selle megaskandaaliks.

Asepeaminister Peter Pellegrini, kes hiljuti palkas end abistama riigi kalleima advokaadi on nüüd jäänud vahele järgmise „kulutamisega". Nimelt maksis ta eestlasest digieksperdile Taavi Kotkale nõustamise eest „uskumatu" summa.

Kotka andis Pellegrinile nõu, kuidas parandada vead Slovakkia riigiportaalis. Sellega on muresid olnud juba algusest peale. Niisiis pöörduti Eesti eksperdi poole.

Portaali alla on riik pannud juba 50 miljonit eurot, kuid lisaks on vaja kulutada 20 miljonit, et see korda teha. Slovakkidele tähendaks portaal olulist bürokraatia vähenemist.

Pellegrini sõnul soovisid nad saada maailma parimat ekspertiisi, sest Eestis on riigiportaali tehtud kümme aastat. Eestilgi oli tema sõnul probleeme, aga nüüd on nad rahul.

Jutt käib 16. ja 17. augustil toimunud konsultatsioonidest, mis toimusid nii telefoni kui ka e-maili teel.

„Kotka on Eesti eduloos tõeline guru," ütles Pellegrini.