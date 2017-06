Skandaal Soomes: Kas riiklik postifirma kolib sadu töökohti Tallinna?

Soome riiklik postifirma Posti tõrjus täna süüdistusi sadade töökohtade ümberkolimisest Tallinna.

Soome opositsiooniliste sotsiaaldemokraatide ajaleht Demokraatti avaldas täna artikli, mille kohaselt rahvusvaheliselt Itella nime kasutav Posti kavatseb asutada uue teenuskeskuse, kuhu koondatakse teenindavad üksused. Selle teenuskeskuse allüksused on ajalehe info kohaselt plaanis asutada kolme linna: Helsingisse, Turusse ja Tallinna.

Sotsiaaldemokraatide hulka kuuluv parlamendisaadik Satu Taavitsainen esitas parlamendis ka kirjaliku küsimuse, mis puudutab Posti plaani asutada teenuskeskus Tallinnas ja siirdada sinna 314 töökohta Soomest aastaks 2020. Taavitsaineni sõnul peab riik sundima oma ettevõtet looma töökohti Soomes.

Posti kaadriosakonna juhataja Jaana Jokinen kinnitas ajalehele Demokraati, et see on üks plaanidest, mis on firmas arutlusel olnud, kuid seda pole praegu kavas teostada.

Päeva peale avaldas Posti ka eraldi pressiteate, kus lükkas ümber kuulujutud kuni 400 töökoha viimisest Tallinna ning teatas, et umbes 200 töökohta viiakse üle teeninduskeskuse alluvusse, millel on osakonnad Helsingis, Turus ja Kuopios.

Jokinen ütles pressiteate vahendusel, et teeninduskeskuse asutamisel ei lasta kedagi lahti ega viida ka töökohti Tallinna. "Teeninduskeskus asub Soomes ja on osa normaalsest organisatsiooni uuendamisest," ütles ta.

Samal ajal liiguvad Posti otsealluvusse 17 raamatupidajat Tallinnas, kes on seni töötanud Posti tütarfirmas OpusCapita, selgub pressiteatest. "Need tegevused jätkuvad Tallinnas, kuhu võetakse tööle eriti majandusteemal kogenuid inimesi," seisab pressiteates. "OpusCapita on osutanud raamatupidamisteenuseid Eestis ja teistes Baltimaades juba pikka aega."