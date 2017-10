Skandaali kistud Jaapani terasefirma kaotas kahe päevaga kolmandiku väärtusest

Jaapani terasefirma Kobe Steeli aktsia on vabalanguses. Põhjuseks Volkswageni emissiooniga sarnaneva petuskeemi väljatulek.

Firma avalikustas pühapäeval, et nende töötajad oli osade toodete tugevusnäitajaid võltsinud. JPMorgani panga hinnangul võib nüüd nende väljavahetamiseks kuluda 133 miljonit dollarit. Firmale tekitatud mainekahju on aga sellest veel palju suurem. Kobe aktsia on kaks päeva püstloodis languses olnud ning firma väärtus on vähenenud nüüd 1,5 miljardi dollari võrra.

Mitte ainult firma enda, vaid ka suurklientide, nagu Mitsubishi aktsiad on hakanud nüüd langema. Mitsubishi on kaotanud 790 miljonit dollarit. Samuti on languses Toyota ja Shinsho väärtpaberid.

Firma varustab ka USA firmasid, näiteks Boeingut ja Fordi, aga neid pole löök veel tabanud.