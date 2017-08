Skandaalidel pole lõppu: kas Uberi juhatust ootab ees lagunemine?

Uber CEO Kalanick speaks to students during an interaction at IIT campus in Mumbai

Uberi juhatust ootab ees lagunemine ja aktsionäride meelepaha peale seda, kui investor Benchmark Capital andis kohtusse ettevõtte endise tegevjuhi Travis Kalanicki.

Reedel palusid kolm Uberi investorit, et ettevõtte nõukokku kuuluv Benchmark Capital müüks maha oma osaluse ja astuks tagasi Uberi nõukogust, kirjutab Reuters.

Juhatus saatis laiali kirja, milles avaldati pettumust, et aktsionäride vahelised eriarvamised on viinud kohtuteeni. "Juhatus nõuab, et küsimus lahendataks kiiresti ja optimaalselt," seisis kirjas.

Benchmark andis Kalanicki vastu kohtusse avalduse teisipäeval. Avalduse eesmärk on suruda endine tegevjuht juhatusest välja. Süüdistuse kohaselt on Kalanick kasutanud juhatuses erinevaid ebaeetilisi võtteid, et säilitada kontroll firma üle peale seda, kui ta tegevjuhi positsioonilt maha hääletati.

Investorid Sherpa Capitalist, Yucaipa Companiest ja ingelinvestor Adam Leber kirjutasid aktsionäridele kirja, milles nõuavad, et Benchmark eemaldust ettevõtte nõukogust.

Võitlus investorite ja juhatuse liikmete vahel algatab uue avaliku skandaali Silicon Valley jaoks. Tegemist on äärmiselt ebatavalise juhtumiga, kus investor läheb kohtusse juhatuse liikme vastu ning vastutasuks püütakse ettevõtet juhatusest välja lüüa.

Uberis kaheksa aastat tegevjuhi ametit pidanud Travis Kalanick astus juuni lõpus investorite surve tõttu juhi kohalt tagasi.

New York Timesi kohaselt oli põhjuseks aktsionäride ja investorite poolne surve. Teisipäeva hommikul nõudsid viis Uberi suurinvestorit, et tegevjuht astuks koheselt ametist tagasi. Nende hulgas oli Uberi suurim aktsionär Benchmark, kelle üks partneritest kuulub ka Uberi nõukokku.

Investorid koostasid pöördumise pealkirjaga "Liikudes Uberiga edasi," kus paluti Kalanickil koheselt ametist lahkuda, sest firma vajab juhitasandil suuri muudatusi. Kalanick pidas aru nõukogu liikmega ning investoritega ja otsustas tagasi astuda. Samas jääb ta endiselt Uberi juhatusse.