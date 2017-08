Skandaaliga lahkunud RKASi juht sai kaasa 10 000 eurose hüvitise, teise juhatuse liikme palka tõsteti 2000 euro võrra

Tulenevalt nn kuldsete käeraudade kokkuleppest ehk konkurentsikeelu kohaldamise tõttu maksis riigifirma skandaaliga lahkunud Riigi Kinnisvara juhatuse esimehele Urmas Somelarile hüvitist 10 800 eurot. Leping nägi nimelt Somelarile ette nelja kuu hüvitist, mis vastab 50 protsendile tema varasemast palgast.

2015. aasta oktoobrist Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi juhtinud Urmas Somelar pani ameti maha poolteist kuud tagasi, 22. juunil, pärast seda, kui avalikkusesse jõudis lindistus RKAS-i sisekoosolekult, kus Somelar nimetas minister Mailis Repsi "peast rasedaks" ja kantsler Tea Varrakut "kurjaks tädiks".

Somelar oli selleks ajaks juba varem "vaimukustega" silma paistnud, näiteks Ärilehele antud intervjuus rääkis ta asjaolust, et RKAS-i lihttööjõud ei suuda tihti tööülesannetest aru saada. Lisaks väitis ta, et üle 45-aastased inimesed ei ole võimelised uusi oskusi omandama.

Somelari brutokuupalk oli 5400 eurot. Konkurentsikeelu kohaldamise tõttu makstakse nüüd talle veel neli kuud hüvitist summas, mis vastab 50% ulatuses tema varasemale tasule ehk 2700 eurot kuus.

Niisiis saab mees, kes astus juhi kohalt oma käitumise pärast tagasi, lepingu järgi veel 10 800 eurot hüvitist.

Teine juhatuse liige Tanel Tiits sai kuni Somelari lahkumiseni palka 3400 eurot kuus, nüüd on tema palk esimehe kohusetäitjana juulikuust alates samuti 5400 eurot kuus. Sisuliselt sai Tiits seetõttu, et juhatuse esimees ametist lahkus, 60 protsendilise palgatõusu. Juhatusse kuulub ka finantsdirektor Piia Kallas, kelle palk on 5000 eurot kuus.

