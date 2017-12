Skandaaliga lahkunud RKASi juht Urmas Somelar hakkab Versobanki riske juhtima

Versonabki nõukogu kinnitas panga uue juhatuse. Endine RKASi juht Urmas Somelar hakkab panga risijuhimise eest vastutama.

Lisaks Somelarile on uues juhatuses Sofia Kirsimaa, kes on vastutav Eesti äriüksuse arenduse eest, Siiri Heinsaar asub finantsdirektori positsioonile.

Veel nimetati juhatuse liikmeks panga pikaaegne jurist pr Viktoria Vaisma.

Panga juhatuse esimees Aivo Adamson juhib panga ning juhatuse tööd alates selle aasta 1. juulist.

Versobanki juhatuse esimehe Aivo Adamsoni sõnul on pank läbinud põhjaliku uuenemisprotsessi, vastu on võetud uus strateegia ja kõrgete sihtidega arendusplaanid, mis kõik vajavad aktiivset, et mitte öelda agressiivset elluviimist.

"Eesti tiheda konkurentsiga pangandusturul, keegi niisama jalatäit maad turuosast ära ei anna. Kogu turg muutub järjest rohkem kliendikesksemaks ja pangad peavad vastama enam inimeste ootustele ja kogu finantsturu arengutele, kus klassikalistele pankadele pakuvad üha enam konkurentsi erinevad fintech start-up-id. Mul on juhatuse esimehena väga hea meel, et õnnestus komplekteerida tugev juhatuse koosseis, kellega koos väljakutsetele vastu minna. 2018. aasta kasvuplaanid seame üsna ambitsioonikad,” lausus ta.

Urmas Somelar on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala. Enne RKASi juhi kohale asumist on ta töötanud Swedbankis.

Somelar solvas kevadel haridus- ja teadusminister Mailis Repsi, öeldes, et viimane on „peast rase” ning seetõttu ei keskendu minister enda tööülesannetele täielikult. Enne seda oli Somelar meediasse sattunud ka väitega, et üle 45-aastased inimesed pole õppimisvõimelised. Somelar lahkus RKASi juhi kohalt juunis.