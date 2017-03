Skandaalne ärimees loob Eestis digiraha

Tallinna südames lükatakse käima järjekordset üleilmset hullutavat digiraha äri, mille kontseptsiooni üllatuslik autor on Norras põhja kõrbenud ja nime vahetanud endine võrkturunduse ärimees ja maksupettur. Tuure koguva äri omanik on aga Eesti-Norra kaubanduskoja auesimees, kinnisvaraettevõtja ning heategevusfondi Aitan Lapsi juht Paal Juul Aschjem, kirjutab Äripäev.

„Meid ei ole siin. Me oleme hõivatud,“ kostub digiraha käivitajate kontoris nurga tagant, kui oleme sinna ette hoiatamata saabunud, kaasas kaamera ja mikrofon, ning küsinud Jim Aleksander Andersoni (endise nimega Jim Wolden) – skandaalse minevikuga Norra ärimeest.

Põhjus, miks Andersoni sedasi üllatasime, peitub selles, et Eestis registreeritud noorukesest digiraha ettevõttest on Andersonile kuuluvasse firmasse voolanud kümneid tuhandeid eurosid, samas kui tema isikust pole digiraha avalikes tutvustustes üldse juttu. Tekib mulje, et Andersoni varjatakse tema halva maine pärast.

Eestis on UBW äriks asutatud ettevõte Manhattan Securities OÜ, mis kuulub Paal Juul Aschjemile ja mille juhatuses on koos temaga norrakas Johannes Solstad.

Loe pikemalt Äripäevast.