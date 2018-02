Skandinaavia meediaturu suur tehing: Taani telekom ostab TV3-e endise omaniku

Taani telekomioperaator TDC ostab TV3-e endise omaniku Rootsi Modern Times Groupi (MTG) ringhäälingu ning meelelahutusäri (MTG Nordic).

Tehing on globaalse telekommunikatsiooni- ja meediasektori ühinemislaine kõige värskem tehing, vahendab Reuters.

Raha ning aktsiavahetuse teel toimuvas tehingus on MTG hinnaks 19,55 miljardit Rootsi krooni. Tehinguga kasvab TDC televisiooni tellijate arv ligi 3 miljonini ning ettevõte saab juurdepääsu 10 miljonile majapidamisele Põhjamaades, teatas ettevõte.

Ühinenud ettevõte saab uue nime ning brändi. Selle juhatuse esimeheks saab TDC Groupi juht Pernille Erenbjerg, MTG Nordicsi juht saab asejuhiks.

Analüütikute sõnul oli laual ka võimalus, et MTG jagatakse kaheks eraldi ettevõtteks, sest ei nähta selget sünergiat ettevõtte Põhjamaade meelelahutusäri ning kiirelt kasvava digitaalse äri vahel.

Rootsi investeerimisfirma Kinnevik, millele kuulub MTG aktsiakapitalist küll 20%, kuid hääleõigusest 47,6%, teatas samuti, et toetab tehingut.

MTG müüs oma Balti ärid 115 miljoni euro eest USA erakapitalifirmale Providence Equity eelmise aasta märtsis.

Taani TDC nõukogu esimees on TV3 Balti äride juht Pierre Danon. Danon tõdes Ärilehele varasemas intervjuus, et konkurents reklaamiraha pärast on karm, kuid võitlejad jäävad ellu. Ärilehe varasemat lugu Pierre Danoniga saab lugeda siit.